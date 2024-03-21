Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса

Накануне гражданская гвардия Испании провела обыски в здании RFEF. Федерация подозревается в заключениях незаконных контрактов с Саудовской Аравией на проведение в стране Суперкубка Испании в период с 2018 по 2023 год, которые приносили ей ежегодно по 40 млн евро. Эти соглашения были заключены, когда RFEF руководил Рубиалес.

Также обыски прошли более чем в десяти домах, в том числе в личном доме функционера в Гранаде. Было задержано семь человек, среди которых два директора RFEF и близкий друг Рубиалеса. Сегодня они дадут показания. В числе арестованных должен был быть и сам Рубиалес, однако он около месяца назад покинул страну и сейчас находится в Доминиканской Республике.

RFEF выступила с официальным заявлением по поводу происходящего.

«Федерация демонстрирует глубокую обеспокоенность произошедшими сегодня событиями и выступает за максимальную прозрачность, уважение ценностей, которые представляет футбол и которые его лидеры должны защищать», — сказано в заявлении.