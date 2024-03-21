Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса
Испанская прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Onda Cero.
Испанская прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Onda Cero.
Накануне гражданская гвардия Испании провела обыски в здании RFEF. Федерация подозревается в заключениях незаконных контрактов с Саудовской Аравией на проведение в стране Суперкубка Испании в период с 2018 по 2023 год, которые приносили ей ежегодно по 40 млн евро. Эти соглашения были заключены, когда RFEF руководил Рубиалес.
Также обыски прошли более чем в десяти домах, в том числе в личном доме функционера в Гранаде. Было задержано семь человек, среди которых два директора RFEF и близкий друг Рубиалеса. Сегодня они дадут показания. В числе арестованных должен был быть и сам Рубиалес, однако он около месяца назад покинул страну и сейчас находится в Доминиканской Республике.
RFEF выступила с официальным заявлением по поводу происходящего.
«Федерация демонстрирует глубокую обеспокоенность произошедшими сегодня событиями и выступает за максимальную прозрачность, уважение ценностей, которые представляет футбол и которые его лидеры должны защищать», — сказано в заявлении.
Рубиалес возглавлял RFEF с мая 2018 года. В августе 2023 года он попал в центр скандала, когда во время церемонии награждения женского ЧМ обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В сентябре Рубиалес был вынужден уйти в отставку, а в октябре ФИФА отстранила его от любой футбольной деятельности на три года.