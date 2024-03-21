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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Отец Неймара не даст 1 млн евро Алвесу для залога: «Я помогал Дани. Но когда суды уже вынесли приговор, ситуация отличается. Люди спекулируют»

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе в Каталонии, попросит 1 млн евро для выхода под залог у отца Неймара, так как многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов.

Отец Неймара не даст 1 млн евро Алвесу для залога: «Я помогал Дани. Но когда суды уже вынесли приговор, ситуация отличается. Люди спекулируют» | Источник: Sports.Ru

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе в Каталонии, попросит 1 млн евро для выхода под залог у отца Неймара, так как многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов. Ранее семья форварда помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро.

"Как всем известно, поначалу я помогал Дани Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Дани вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи, это конец. Точка", — написал отец Неймара.

А что Алвес? Освободят под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве.

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