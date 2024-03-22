Жена Дани Алвеса удалила свой профиль в соцсетях после его освобождения: фото прекрасной Джоаны Санс

Его супруга Джоана Санс, после того как узнала об освобождении Дани, удалила свой профиль в социальных сетях. Ранее модель уже так делала, объясняя это тем, что она устала от сообщений, которые ей пишут в комментариях и личных сообщениях.

Джоана Санс заявила о намерении развестись с Дани Алвесом еще в феврале прошлого года, но они до сих пор официально женаты. Она также выступала в защиту футболиста на суде, утверждая, что хорошо его знает и он не мог так поступить. Тем не менее, после приговора она удалила все совместные фотографии и написала, что начинает новую жизнь.