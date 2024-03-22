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12:33 (мск), источник: Московский комсомолец

Жена Дани Алвеса удалила свой профиль в соцсетях после его освобождения: фото прекрасной Джоаны Санс

Бывшего футболиста Дани Алвеса, который ранее выступал за «Барселону» и сборную Бразилии, выпустили под залог в размере 1 миллиона евро до момента вынесения окончательного приговора.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Напомним, что Алвес был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование, но он не признал своей вины.

Его супруга Джоана Санс, после того как узнала об освобождении Дани, удалила свой профиль в социальных сетях. Ранее модель уже так делала, объясняя это тем, что она устала от сообщений, которые ей пишут в комментариях и личных сообщениях.

Джоана Санс заявила о намерении развестись с Дани Алвесом еще в феврале прошлого года, но они до сих пор официально женаты. Она также выступала в защиту футболиста на суде, утверждая, что хорошо его знает и он не мог так поступить. Тем не менее, после приговора она удалила все совместные фотографии и написала, что начинает новую жизнь.

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