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12:42 (мск), источник: Sport24

Друг Уткина вспомнил, как они 14 часов провели в ресторане: «Официантка сказала то, что я больше никогда не слышал»

Блогер Витя Кравченко, друг Василия Уткина, провел стрим в память об известном футбольном комментаторе, который ушел из жизни 19 марта в 52-летнем возрасте.

Друг Уткина вспомнил, как они 14 часов провели в ресторане: «Официантка сказала то, что я больше никогда не слышал» | Источник: Sport24

В числе прочего Кравченко вспомнил, как однажды они 14 часов просидели в ресторане.

«Почему-то он очень много уделял мне времени. Он в целом был всегда окружен огромным количеством людей. И кто его знает лично, тот в курсе, что с ним всегда рядом кто-то был. Он, как вы понимаете, был человек несемейный, а в одиночестве находиться очень не любил. И каждый практически ужин он просто кого-то звал из записной книжки, приглашал, и этот ужин растягивался на три-четыре часа. Я в таких ужинах, ребята, принял участие энное количество раз.

Я с Васей за 5 лет провел времени в ресторанах больше, чем с Ренатой за 13 лет. Реально. Я всю Москву — вот эту парадную, ресторанную — знаю чисто по Васе. Я ходил в места, в которые никогда бы в жизни сам не пошел. Вася меня, конечно, прогулял прилично. У нас были культовые заведения, в которых мы были, наверное, по 50−60 раз. Он что-то рассказывал. Это были всегда какие-то отвлеченные разговоры и не было никакого намека ни на что: ни на какую-то работу, ни на какую-то выгоду. Понятно, что с меня и взять нечего. А я на каждую такую встречу шел как на праздник. Я знал, что я и суперкруто проведу время, очень интересно, и поем вкусно.

У нас был рекорд: однажды мы в “Джон Донне” на Никитском просидели 14 часов. Там была знаковая фраза от официантки, когда в очередной раз я заказал куриные крылья. Она подошла и сказала: “Знаете, куриных крыльев больше нет”. Больше я этой фразы никогда не слышал — чтобы в ресторане закончились крылья. Вася лучше всех знал, как я люблю крылья», — рассказал Кравченко.

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