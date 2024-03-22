Экс-футболист «Спартака», которого гнобил Василий Уткин, отреагировал на кончину комментатора

Уткин в прошлом неоднократно жестко критиковал Рассказова. В частности, после игры «Спартак» — «Лестер» (3:4) в Лиге Европы в октябре 2021 года Василий в числе прочего написал в своем телеграм-канале следующее: «Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо? Найти в его игре против “Лестера” некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим. Он не может играть на этом уровне. Это гнобеж? Надо пожалеть парня? Ок, дискуссия тем самым через жалость выходит на новый уровень».
А после игры «Зенит» — «Спартак» (7:1) в том же месяце Уткин пошутил: «Видимо, весь “Спартак” решил заступиться за Рассказова: чтобы тот не был худшим, все должны сыграть ужасно».
«Нет повести печальнее в футболе, чем повесть о Рассказове на поле», — также написал однажды Уткин в своем телеграм-канале.
Рассказов после смерти Уткина опубликовал трогательное сообщение в соцсети, дав понять, что он не в обиде на комментатора.
«С глубоким сожалением узнал о кончине Василия Уткина, выдающегося современного российского комментатора и умнейшего, эрудированного человека-интеллектуала. Даже несмотря на то, что он мог быть критичен по поводу моей игры на футбольном поле, я всегда уважал его мнение и считал, что у него было право на свою, особую точку зрения. Его острый ум, яркий талант и необычайный профессионализм оставят неизгладимый след в истории русского спорта и всей отечественной журналистики. Мои глубокие соболезнования родным и близким Василия Уткина в этот трудный момент. Пусть его душа покоится в мире, а мы сохраним навсегда о нем добрую память?», — написал Рассказов.