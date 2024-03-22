Экс-футболист «Спартака», которого гнобил Василий Уткин, отреагировал на кончину комментатора | Источник: Sport24

Уткин в прошлом неоднократно жестко критиковал Рассказова. В частности, после игры «Спартак» — «Лестер» (3:4) в Лиге Европы в октябре 2021 года Василий в числе прочего написал в своем телеграм-канале следующее: «Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо? Найти в его игре против “Лестера” некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим. Он не может играть на этом уровне. Это гнобеж? Надо пожалеть парня? Ок, дискуссия тем самым через жалость выходит на новый уровень».

А после игры «Зенит» — «Спартак» (7:1) в том же месяце Уткин пошутил: «Видимо, весь “Спартак” решил заступиться за Рассказова: чтобы тот не был худшим, все должны сыграть ужасно».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет повести печальнее в футболе, чем повесть о Рассказове на поле», — также написал однажды Уткин в своем телеграм-канале.

Рассказов после смерти Уткина опубликовал трогательное сообщение в соцсети, дав понять, что он не в обиде на комментатора.