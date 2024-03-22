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11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Еще одного бразильца посадят за изнасилование. Кошмар наследника Пеле

Грандиозный скандал вокруг экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не сбавляет оборотов. После обвинения в насильственных действиях сексуального характера титулованного защитника приговорили к 4,5 годам тюремного заключения. Однако затем суд Барселоны согласился временно освободить Алвеса из-под стражи под залог в миллион евро на время рассмотрения апелляции.

Источник: AFP 2023

Казалось бы, какое-то время спортсмен еще побудет на свободе, но у него возникли новые проблемы: по информации западных СМИ, бразилец пока не может собрать требуемую сумму для освобождения под залог. Пришлось даже обратиться за помощью к отцу экс-партнера по «Барсе» и сборной Неймара.

Важно отметить, что прокуроры по делу Алвеса настаивали на том, чтобы футболист, пообещавший не сбегать из Испании, по-прежнему оставался в тюрьме. Свою позицию сторона обвинения аргументировала ситуацией с Робиньо, который хотел скрыться от правосудия в родной Бразилии… С тем самым улыбчивым форвардом, которого в начале карьеры сравнивали с «Королем футбола» Пеле.

Спортсмен так в полной мере и не раскрыл свой потенциал, завершив карьеру без грандиозных побед. А теперь еще и угодил за решетку.

Робсон де Соуза (Робиньо)

  • Воспитанник «Сантоса», поиграл за такие топ-клубы, как «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан»;
  • Становился чемпионом Бразилии, Испании и Италии;
  • В составе сборной Бразилии становился обладателем Кубка конфедераций (дважды) и Кубка Америки;
  • Побывал в составе «пентакампеонов» на двух чемпионатах мира, однако на домашний ЧМ-2014 вызван не был;
  • Провел ровно сто матчей за национальную команду, забил 28 голов;
  • Завязал с футболом в «Сантосе», согласившись на символическую зарплату в 229 евро в месяц.

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Еще в 2017 году Робиньо и его друг Рикардо Фалько были приговорены к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование. Отмечалось, что в январе 2013 года во время вечеринки в ночном клубе Милана жертвами мужчин стала 23-летняя девушка из Албании. Во время судебных разбирательств всплыли расшифровки сообщений Робиньо, которые перехватила полиция: в переписке он признавался другу, что «девушка была совершенно пьяна и понятия не имела, что случилось». В апелляционном суде Милана тоже не встали на сторону Робиньо. Оказалось, что спортсмен «жестоко унижал» жертву, пытался ввести в заблуждение следствие и во время дачи показаний лгал относительно случившегося тем злополучным вечером.

Уже осенью 2022-го министерство юстиции Италии направило Бразилии запрос об экстрадиции, однако Робиньо, на которого был выписан международный ордер на арест, все рассчитал и залег на дно. Ведь по закону его родной страны экстрадиция своих граждан запрещена.

«Скажу первый и последний раз про то, о чем все говорят, потому что я люблю и уважаю свою семью. Я никогда не участвовал в подобном. Те, кто меня хорошо знают, имеют представление, какой я человек. Спасибо Господу за прекрасную семью, которая у меня есть. Моя жена и дети — потрясающие, они верят в меня».

Позднее футболист в попытке спасти репутацию решил сделать ставку на… расистское отношение со стороны судебной системы.

«Я выступал в Италии четыре года и попросту устал видеть новости о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день… Это было в 2013 году, сейчас идет 2024-й. Люди, которые закрывают глаза на такое расистское поведение, — это те же самые люди, кто осудил меня. Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Никаких сомнений. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили», — отрицал вину Робиньо во время интервью TV Record.

К несчастью для именитого нападающего, спастись от правосудия ему не удалось. В прошлом году не забывшая о событиях десятилетней давности Италия потребовала, чтобы футболист отбывал тюремный срок на родине. Дело в том, что семь лет назад в Бразилии вступил в силу новый миграционный закон, позволяющий осужденным за границей отбывать тюремное заключение на родине при соблюдении определенных требований.

В конце февраля Высший суд Бразилии (STJ) вызвал Робиньо и его друга Фалько в суд, а в среду бразильские прокуроры согласились с запросом итальянского правительства. У Робиньо отобрали паспорт и запретили покидать страну — как сообщает агентство Франс Пресс, спортсмен все же отправится за решетку в Бразилии. Защита экс-игрока «Реала», «Сити» и «Милана» имела право обжаловать это решение и им оперативно воспользовалась: накануне Робиньо обратился в Верховный суд Бразилии. Адвокаты настаивают, что решение суда о немедленном аресте футболиста нарушает судебную практику, и настаивают, что их 40-летний клиент должен оставаться на свободе до подачи и рассмотрения всех апелляций.

Иван Орехов

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