Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Уругвай U21
Россия U21
01
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Польша
Эстония
51
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Уэльс
Финляндия
41
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Израиль
Исландия
14
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Греция
Казахстан
50
Футбол. Лига наций
21.03
Гибралтар
Литва
01
Футбол. Сборные
21.03
Португалия
Швеция
52
Футбол. Сборные
19:00
Армения
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
Футбол. Сборные
21.03
Мальта
Словения
22
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Грузия
Люксембург
20
Футбол. Сборные
21.03
Россия
Сербия
40
Футбол. Сборные
21.03
Кипр
Латвия
11
Футбол. Сборные
21.03
Черногория
Беларусь
20
Все события
07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду сыграет со Словенией после пропуска матча со Швецией. Бруну, Бернарду и Леау предоставят отдых

Об этом сообщил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.

Накануне форвард «Аль-Насра» пропустил товарищескую игру со Швецией (5:2) из-за мини-отпуска в Саудовской Аравии.

"В следующем матче отдых получат Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жаоу Пальинья, Нелсон Семеду, Тоте Гомеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Гонсалу Рамуш.

Таким образом, восемь игроков покинут [расположение команды], их заменят восемь других. Надеюсь, они будут полны жажды и энергии", — сказал Мартинес.

Матч Словения — Португалия пройдет во вторник.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь