Роналду сыграет со Словенией после пропуска матча со Швецией. Бруну, Бернарду и Леау предоставят отдых
Об этом сообщил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.
Об этом сообщил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.
Накануне форвард «Аль-Насра» пропустил товарищескую игру со Швецией (5:2) из-за мини-отпуска в Саудовской Аравии.
"В следующем матче отдых получат Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жаоу Пальинья, Нелсон Семеду, Тоте Гомеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Гонсалу Рамуш.
Таким образом, восемь игроков покинут [расположение команды], их заменят восемь других. Надеюсь, они будут полны жажды и энергии", — сказал Мартинес.
Матч Словения — Португалия пройдет во вторник.