Делегация Российского футбольного союза посетит конгресс ФИФА

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Делегация Российского футбольного союза (РФС) примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Александр Дюков.

Конгресс ФИФА пройдет 17 мая в Бангкоке.

«Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае», — сказал Дюков.

В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.