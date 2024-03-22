Делегация Российского футбольного союза посетит конгресс ФИФА
Мероприятие пройдет в мае в Бангкоке.
Мероприятие пройдет в мае в Бангкоке.
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Делегация Российского футбольного союза (РФС) примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Александр Дюков.
Конгресс ФИФА пройдет 17 мая в Бангкоке.
«Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае», — сказал Дюков.
В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.