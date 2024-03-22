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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Мбаппе в шутку сказал: “Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ”, как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022

— Вы дружите с Гризманном и играли с Мбаппе в «ПСЖ». Как часто вы говорили о Кубке мира?
«Мбаппе в шутку сказал: “Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ”, как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022 | Источник: Sports.Ru

— Нет… Ну, с Килианом — да. Я видел его через пару месяцев после финала в Катаре, когда «ПСЖ» поехал на сборы и перед играми. И я был в раздевалке с ним, Месси и Неймаром.

Я поздравил Мбаппе с удачным выступлением на чемпионате мира, а он сказал мне: «Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира…», в шутку, как бы говоря, что Лео выиграл его в одиночку, — сказал бывший игрок «ПСЖ» и Аргентины Хавьер Пасторе.

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