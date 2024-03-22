Месси пропустит два матча «Интер Майами» в МЛС из-за травмы. Вернется к 3 апреля — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ | Источник: Sports.Ru

Как пишет журналист Olé Эрнан Клос, Месси пропустит два ближайших матча «Интер Майами» в МЛС — против «Нью-Йорк Ред Буллс» (23 марта) и «Нью-Йорк Сити» (31 марта).

Планируется, что Месси вернется на поле в матче между «Интер Майами» и «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который состоится 3 апреля.

По данным источника, восстановление Месси проходит хорошо, он уже частично тренировался на поле. В «Интер Майами» уверены, что Лео будет в оптимальном состоянии к игре с «Монтерреем».