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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси пропустит два матча «Интер Майами» в МЛС из-за травмы. Вернется к 3 апреля — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Из-за травмы бедра нападающего не вызвали на мартовские товарищеские матчи сборной Аргентины.

Месси пропустит два матча «Интер Майами» в МЛС из-за травмы. Вернется к 3 апреля — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ | Источник: Sports.Ru

Как пишет журналист Olé Эрнан Клос, Месси пропустит два ближайших матча «Интер Майами» в МЛС — против «Нью-Йорк Ред Буллс» (23 марта) и «Нью-Йорк Сити» (31 марта).

Планируется, что Месси вернется на поле в матче между «Интер Майами» и «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который состоится 3 апреля.

По данным источника, восстановление Месси проходит хорошо, он уже частично тренировался на поле. В «Интер Майами» уверены, что Лео будет в оптимальном состоянии к игре с «Монтерреем».

В этом сезоне у Месси 5 голов и 2 результативные передачи в 5 матчах за «Интер Майами». Его статистику можно найти здесь.

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