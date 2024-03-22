Месси пропустит два матча «Интер Майами» в МЛС из-за травмы. Вернется к 3 апреля — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Из-за травмы бедра нападающего не вызвали на мартовские товарищеские матчи сборной Аргентины.
Из-за травмы бедра нападающего не вызвали на мартовские товарищеские матчи сборной Аргентины.
Как пишет журналист Olé Эрнан Клос, Месси пропустит два ближайших матча «Интер Майами» в МЛС — против «Нью-Йорк Ред Буллс» (23 марта) и «Нью-Йорк Сити» (31 марта).
Планируется, что Месси вернется на поле в матче между «Интер Майами» и «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который состоится 3 апреля.
По данным источника, восстановление Месси проходит хорошо, он уже частично тренировался на поле. В «Интер Майами» уверены, что Лео будет в оптимальном состоянии к игре с «Монтерреем».
В этом сезоне у Месси 5 голов и 2 результативные передачи в 5 матчах за «Интер Майами». Его статистику можно найти здесь.