Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Армения
Косово
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Азербайджан
Монголия
00
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
11
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
10
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрес Иньеста обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Японии — COPE

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, с 2018 по 2023 год выступавший за японский «Виссел Кобе», обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Японии. Об этом сообщает COPE.

Барселона
Испания
Источник: AP 2023

По информации источника, выступая за «Виссел Кобе», испанский футболист не декларировал свои доходы. Подчёркивается, что за пять лет выступлений Иньесты в Японии он оставил незадекларированным доход в размере около € 5,2 млн.

На текущий момент налоговые органы Японии требуют, чтобы 39-летний полузащитник выплатил в японскую казны сумму в € 3,5 млн.

Напомним, в минувшем августе Иньеста на правах свободного агента перешёл в «Эмиратес» из ОАЭ.

За период выступлений в «Виссел Кобе» испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь