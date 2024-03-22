Леандро Паредес: «Удивлен серьезностью Мбаппе в таком возрасте. Видел такую серьезность только у Роналду и Месси»

— Нет… Ну, с Килианом — да. Я увидел его через несколько месяцев после финала в Катаре, когда «ПСЖ» начал тренироваться и играть.
Я был в раздевалке с ним, с Месси и Неймаром. Поздравил его с победой на ЧМ мира, а он сказал: «Нет, этот сукин сын Месси выиграл Кубок мира…» В шутку, как бы говоря, что Лео выиграл трофей сам.
Я много разговаривал с Килианом, он очень сосредоточенный парень: проиграл финал, а на следующий день уже думал о том, что ему предстоит выиграть. У него невероятный менталитет.
У меня с ним очень хорошие отношения, и он победитель, он выкладывается на 100%. Я удивлен его серьезностью в таком возрасте. Я видел такую серьезность только у Криштиану Роналду и Месси.
У молодого поколения редко встретишь такую серьезность. Я не вижу этого у других молодых людей… Может быть, у Холанда только. Но найти подобные черты очень сложно. Килиан всегда сосредоточен и готов отдавать больше, и меня это всегда удивляло, — сказал хавбек «Ромы».