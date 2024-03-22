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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду отреагировал на видео с тренировки Озила в зале: «Бро, неплохо?»

Бывший полузащитник «Реала» в середине февраля показал, как занимается в тренажерном зале.

«Всегда будь готов — и тогда тебе не придется готовиться», — подписал турок ролик с различными упражнениями, выложенный в Instagram.

Сегодня Роналду, его бывший партнер по мадридской команде, оставил комментарий под этой видеозаписью: «Бро, неплохо?».

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