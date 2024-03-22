Роналду отреагировал на видео с тренировки Озила в зале: «Бро, неплохо?»
Бывший полузащитник «Реала» в середине февраля показал, как занимается в тренажерном зале.
Бывший полузащитник «Реала» в середине февраля показал, как занимается в тренажерном зале.
«Всегда будь готов — и тогда тебе не придется готовиться», — подписал турок ролик с различными упражнениями, выложенный в Instagram.
Сегодня Роналду, его бывший партнер по мадридской команде, оставил комментарий под этой видеозаписью: «Бро, неплохо?».