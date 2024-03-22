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21:26 (мск), источник: Sports

Эрикссон о терминальной стадии рака: «Не сижу в углу и не рыдаю, живу как прежде. Мне повезло: люди говорят, насколько я был хорош, при жизни. Обычно это слышишь после похорон»

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы.

Англия
Источник: Reuters

«Доктор говорит, что я не в порядке, но я чувствую себя вполне нормально. Что есть — то есть, я знаю, что это рак, что его нельзя вылечить. Нужно попытаться остановить его, насколько это возможно. Вот и все. Но я в порядке.

Лечение проходит нормально. Конечно, есть и спады, и подъемы, иногда опухоль немного увеличивается, иногда немного уменьшается. Это своего рода борьба, но я не сижу в углу и не рыдаю. Я живу той же жизнью, что и прежде. Все нормально, я все еще на ногах.

Мне немного повезло: люди говорят мне, насколько я был хорош, пока я еще жив. Обычно это слышишь после похорон. Так что я в порядке, не стоит жаловаться», — цитирует экс-тренера сборной Англии и «Лацио» CNN.

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