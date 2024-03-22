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22 марта, источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии. Они спаслись

Знаменитый спортивный комментатор, многолетний колумнист «СЭ» Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии.

Источник: РИА "Новости"

Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

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