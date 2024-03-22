Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии. Они спаслись

Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.