Виктор Гусев о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Услышал автоматные очереди и взрыв»

«Приближалось начало концерта, мы с женой сидели в ложе, которая нависает над задней частью партера. Вдруг я увидел, что люди в партере, под моей ложей, из центра зала, рванули к сцене, полезли на сцену, побежали за кулисы. В этот же момент я услышал автоматные очереди, взрывы и дым. Мелькнула мысль, что это группа “Пикник” организовала какое-то шоу, потому что люди полезли на сцену. Но потом, когда я услышал выстрелы, я понял, что здесь что-то не так. Кто стрелял — я не видел.



Мы сразу же рванули из лож назад, в коридор, которые эти ложи объединяет. Этот коридор забаррикадировали с двух стороны. В какой-то момент постучала женщина-сотрудница и говорит: “Открывайте одну дверь и по этой лестнице вниз”. Мы побежали вниз, и, видимо, огибая эпицентр фойе, где все ужасное произошло, мы боковым ходом выскочили на улицу и побежали подальше», — сказал Гусев.