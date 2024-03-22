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23:42 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Эндрика считает, что тот отличается от Неймара и Винисиуса характером: «Более сдержанный и очень умный: изучает испанский и английский»

"Он не тот мальчик, которого вы постоянно увидите смеющимся или улыбающимся, как Вини или Неймар.

Эндрик отличается от них по характеру — более сдержанный, но очень, очень умный. Он изучает испанский язык и до этого уже начал учить английский", — сказал Фредерико Пенья.

В декабре 2022-го «Мадрид» объявил о трансфере Эндрика из «Палмейрас» за 35+25 млн евро. Он присоединится к клубу летом 2024 года.

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