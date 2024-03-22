Агент Эндрика считает, что тот отличается от Неймара и Винисиуса характером: «Более сдержанный и очень умный: изучает испанский и английский»
"Он не тот мальчик, которого вы постоянно увидите смеющимся или улыбающимся, как Вини или Неймар.
"Он не тот мальчик, которого вы постоянно увидите смеющимся или улыбающимся, как Вини или Неймар.
Эндрик отличается от них по характеру — более сдержанный, но очень, очень умный. Он изучает испанский язык и до этого уже начал учить английский", — сказал Фредерико Пенья.
В декабре 2022-го «Мадрид» объявил о трансфере Эндрика из «Палмейрас» за 35+25 млн евро. Он присоединится к клубу летом 2024 года.