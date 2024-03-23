Церемонию прощания с Уткиным не будут отменять

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с телевизионным комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным состоится 23 марта, несмотря на трагедию в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

Церемония прощания пройдет в Центральной клинической больнице при президенте России. Журналист будет похоронен на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Уткин умер 19 марта на 53-м году жизни. С 2010 по 2015 год он являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-плюс», с 1996 года работал на нескольких Олимпиадах, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008), Лондон (2012). Уткин комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, а также ряд игр чемпионатов мира и Европы. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».