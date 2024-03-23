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11:38 (мск), источник: Sport24

Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии нападающего Лионеля Месси, который ранее получил травму задней поверхности бедра.

Источник: AP 2023

«Месси выздоравливает, вот уже несколько дней он выходит на поле, с каждым днем ему становится все лучше. Мы внимательно следим за его восстановлением.

Нам нужно подождать как минимум до следующей недели. Он только четвертый день как выходит на поле», — приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

«Интер Майами» 3 апреля сыграет с «Монтерреем» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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