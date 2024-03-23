Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

«Месси выздоравливает, вот уже несколько дней он выходит на поле, с каждым днем ему становится все лучше. Мы внимательно следим за его восстановлением.



Нам нужно подождать как минимум до следующей недели. Он только четвертый день как выходит на поле», — приводит слова Мартино Mundo Deportivo.