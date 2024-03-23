В Москве простились с телекомментатором Василием Уткиным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с телекомментатором Василием Уткиным завершилась в субботу в Центральной клинической больнице при президенте РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Попрощаться с комментатором пришли несколько сотен человек. В их числе президент Российский премьер-лиги Александр Алаев, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Никита Баженов, Владислав Радимов, бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, действующие комментаторы Владимир Стогниенко, Константин Генич, Тимур Журавель, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Нобель Арустамян, Денис Казанский, актеры Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, рэпер Pharaoh. Поминальные венки прислали «Спартак», клуб Медийной лиги «Эгриси», который основал Уткин, Федерация футбола Москвы и другие.

Журналист умер 19 марта на 53-м году жизни. С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-плюс», с 1996 года работал на нескольких Олимпиадах, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008), Лондон (2012). Он комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, а также ряд игр чемпионатов мира и Европы. В 2004 и 2005 годах Уткин стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».