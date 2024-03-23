Фанаты «Црвены Звезды» призвали «поддержать братьев» из России

Товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» назначен на 19.00 (21.00 мск) в субботу на белградском стадионе «Райко Митич», называемом в народе «Маракана». Он начнется с минуты молчания в память жертв теракта в Подмосковье, команды выйдут на поле в траурных повязках.

«Просим всех болельщиков “Црвены Звезды”, которые придут на северную трибуну, чтобы были там хотя бы за полчаса до начала матча, чтобы договориться об акции, которая готовится. В тот момент, когда нашим братьям тяжело, они должны видеть полный стадион и всю возможную поддержку, которую можем им оказать! Единственный способ, которым это сейчас можем сделать — наполнить стадион до последнего места», — написали фанаты красно-белых «Делие» в соцсетях.

Руководство сербского клуба в официальном аккаунте также выразило соболезнования семьям погибших в «Крокус сити холле» и надежду на скорейшее выздоровление раненых. Ранее администрация «Црвены Звезды» сообщила, что вход на товарищеский матч будет для всех бесплатным.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в «Крокусе», было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.