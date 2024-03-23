«Зенит» почтил память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле», посетив храм в Белграде

«По приглашению сербской стороны клубная делегация побывала в знаковом для Сербии и России месте в преддверии товарищеского матча с “Црвеной Звездой”.

Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — сообщается в телеграм-канале клуба.