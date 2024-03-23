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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» почтил память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле», посетив храм в Белграде

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» посетили храм святого Саввы в Белграде (Сербия) и почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле».

Зенит
Црвена Звезда

«По приглашению сербской стороны клубная делегация побывала в знаковом для Сербии и России месте в преддверии товарищеского матча с “Црвеной Звездой”.

Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — сообщается в телеграм-канале клуба.

Напомним, сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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