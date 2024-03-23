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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок детской сборной «Спартака» помог вывести больше 100 человек из «Крокуса»

Футболист детской сборной «Спартака» вывел из «Крокус Сити Холла» во время теракта больше 100 человек. 15-летний парень подрабатывал в гардеробе концертного зала, сообщает Telegram-канал Mush.

Спартак
Игрок детской сборной «Спартака» помог вывести больше 100 человек из «Крокуса» | Источник: Спорт-Экспресс

Он рассказал, что администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он делал все по инструкции.

«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — сказал Ислам.

Увидев, что люди побежали в тупик, он начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

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