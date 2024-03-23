Игрок детской сборной «Спартака» помог вывести больше 100 человек из «Крокуса»

Он рассказал, что администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он делал все по инструкции.
«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — сказал Ислам.
Увидев, что люди побежали в тупик, он начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.