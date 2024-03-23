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23 марта, источник: Sports.Ru

«Неймар, в АПЛ — Салах». Канселу о форвардах, против которых труднее всего играть

— Кто из игроков раздражает вас больше всего?

«Неймар, в АПЛ — Салах». Канселу о форвардах, против которых труднее всего играть | Источник: Sports.Ru

— Бруну Фернандеш (смеется).

— Хотели бы вы играть за любой другой клуб в Европе или «Барселона» — это главная мечта?

— «Барселона» — это предел мечтаний.

— Нападающий, против которого сложнее всего играть?

— Неймар.

— А из Премьер-лиги?

— М-м-м, Пулишич или Салах, назову Салаха, — сказал защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу.

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