«Неймар, в АПЛ — Салах». Канселу о форвардах, против которых труднее всего играть
— Кто из игроков раздражает вас больше всего?
— Кто из игроков раздражает вас больше всего?
— Бруну Фернандеш (смеется).
— Хотели бы вы играть за любой другой клуб в Европе или «Барселона» — это главная мечта?
— «Барселона» — это предел мечтаний.
— Нападающий, против которого сложнее всего играть?
— Неймар.
— А из Премьер-лиги?
— М-м-м, Пулишич или Салах, назову Салаха, — сказал защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу.