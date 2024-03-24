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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

FourFourTwo представил топ-10 бразильских футболистов в истории

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских игроков в истории футбола.

Бразилия
FourFourTwo представил топ-10 бразильских футболистов в истории | Источник: Чемпионат.com

Данный список возглавил легендарный нападающий Пеле. На втором месте расположился бывший форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. Замкнул тройку бывший футболист «Ботафого» Гарринча.

Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:

  1. Пеле (нападающий)
  2. Роналдо (нападающий)
  3. Гарринча (нападающий)
  4. Роналдиньо (полузащитник)
  5. Ромарио (нападающий)
  6. Ривалдо (нападающий)
  7. Зико (полузащитник)
  8. Сократес (полузащитник)
  9. Жаирзиньо (полузащитник)
  10. Кака (полузащитник).

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги. Его возглавил сэр Алекс Фергюсон.

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