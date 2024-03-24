Новые подробности в скандале с Иньестой. Испанца обвинили в Японии в неуплате налогов

Иньеста настаивает, что его целью было избежать двойного налогообложения. В заявлении, опубликованном 23 марта, 39-летний Иньеста сообщил, что подал налоговую декларацию в Испании на все свои доходы в 2018 году, включая 860 миллионов иен (5,68 миллиона долларов), которые он получил от «Виссел Кобе».

По данным источников, Иньеста, который играл за «Виссел Кобе» в течение пяти лет с июля 2018 года, не задекларировал около 860 миллионов иен, и сейчас футболиста обязали выплатить около 580 миллионов иен налогов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно Закону о подоходном налоге, иностранные спортсмены платят только около 20 процентов подоходного налога как «нерезиденты», если они соответствуют определенным требованиям, например, работают по контракту сроком менее года и без сопровождения членов семьи. Но если они не соответствуют одному из этих требований и считаются «резидентами» Японии, они должны подать налоговую декларацию, на которую может уйти до 45 процентов их заработка.