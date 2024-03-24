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14:13 (мск), источник: Sport24

Новые подробности в скандале с Иньестой. Испанца обвинили в Японии в неуплате налогов

Звезда испанского футбола Андрес Иньеста потребовал урегулирования налогового спора с японскими властями, которые заявили, что он не задекларировал доходы в сотни миллионов иен.

Источник: AP 2023

Иньеста настаивает, что его целью было избежать двойного налогообложения. В заявлении, опубликованном 23 марта, 39-летний Иньеста сообщил, что подал налоговую декларацию в Испании на все свои доходы в 2018 году, включая 860 миллионов иен (5,68 миллиона долларов), которые он получил от «Виссел Кобе».

По данным источников, Иньеста, который играл за «Виссел Кобе» в течение пяти лет с июля 2018 года, не задекларировал около 860 миллионов иен, и сейчас футболиста обязали выплатить около 580 миллионов иен налогов.

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Согласно Закону о подоходном налоге, иностранные спортсмены платят только около 20 процентов подоходного налога как «нерезиденты», если они соответствуют определенным требованиям, например, работают по контракту сроком менее года и без сопровождения членов семьи. Но если они не соответствуют одному из этих требований и считаются «резидентами» Японии, они должны подать налоговую декларацию, на которую может уйти до 45 процентов их заработка.

Источники сообщили, что Иньеста числился в 2018 году как «нерезидент», однако Региональное налоговое управление Осаки пришло к выводу, что футболист не соответствовал критериям этой классификации, поскольку жил со своей семьей в Кобе.

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