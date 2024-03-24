Директор «Ювентуса»: «Футбол в США остается маргинальным по сравнению с другими видами спорта. Надеюсь, благодаря Месси, ЧМ-2026 и КЧМ он сможет совершить прорыв» | Источник: Sports.Ru

«Для нас это огромная возможность. Для будущего “Ювентуса” было чрезвычайно важно отобраться на турнир не только ради экономической устойчивости, но и для повышения коммерческой международной привлекательности клуба.

Чемпионат проводится с середины июня по середину июля, так что посмотрим, какое это окажет влияние. Тот факт, что он проходит в Соединенных Штатах, особенно интересен, поскольку рынок Северной Америки растет, даже если и не совсем на уровне более традиционных американских видов спорта.

Футбол в США остается маргинальным по сравнению с другими видами спорта. Надеюсь, что, учитывая клубный чемпионат мира 2025 года, чемпионат мира 2026 года, а также приход Лионеля Месси в МЛС, футбол в США сможет совершить настоящий прорыв", — заявил Кальво.

Директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» отметил, что клуб является одним из немногих в Италии, акции которых размещены на фондовой бирже. Также Кальво ответил на суждение о том, что туринский клуб сравнивают с «Манчестер Юнайтед» ввиду этого факта, а также за их историю, размер и способность привлечь множество неместных болельщиков.

"Фондовая биржа не имеет никакого значения с коммерческой точки зрения, но существуют определенные обязательства по финансовой прозрачности, например, в отношении трансферов, что зачастую не относится к другим клубам.