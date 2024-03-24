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17:25 (мск), источник: Sport24

Виктор Гусев показал фото из «Крокуса». Момент, когда теракт уже начинался. Он был там с женой, другом и его сыном

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев опубликовал фото из «Крокуса». Этот момент был запечатлен, когда теракт уже начинался. Гусев был на концерте группы «Пикник» вместе с женой, другом и его сыном.

«Ложа “Крокуса”. Сразу после 20:00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы.

А до того здесь же, минутами раньше — веселые фото беззаботных людей, собирающихся послушать концерт любимой группы.

Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница “Крокуса” сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: “За мной!”, вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению. Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей “Пикника”, мы уже готовились к самому худшему…

На выходе из кошмарного фойе — следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада.

Мы-то выбрались, с нами-то в итоге все хорошо, но…» — написал Гусев в соцсети.

Ранее сообщалось, что Светлаков рассказал, как ему удалось сбежать из «Крокуса» во время теракта. Он успел попрощаться с жизнью.

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