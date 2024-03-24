Хуан Роман Рикельме раскритиковал поведение современных футболистов

«Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.



Я чувствую отвращение, я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу сделать», — приводит слова Рикельме Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).