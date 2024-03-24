Держать удар: как российские спортсмены помогают жертвам теракта | Источник: Известия

Теракт в «Крокус Сити Холле» объединил российский спорт. Спортсмены сдают кровь и жертвуют солидные суммы пострадавшим. Ряд клубов заявили, что направят всю выручку от продажи билетов на ближайшие матчи в специальные фонды. Но в эти дни соревнований в стране проводится минимум — перенесено или отменено большинство спортивных мероприятий, в том числе товарищеский матч футбольных сборных России и Парагвая в Москве.

Переносы матчей и турниров

В футбольных чемпионатах сейчас перерыв на матчи сборных. 25 марта, на «ВТБ Арене» в Москве должна была пройти товарищеская встреча национальных команд России и Парагвая. В связи с терактом ее отменили. «Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени. Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

— Узнал о трагедии из Telegram-каналов, — рассказал «Известиям» главный тренер сборной России Валерий Карпин. — Несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии. Из моих знакомых этим вечером в «Крокусе» был только [комментатор] Виктор Гусев с женой. Слава Богу, они не пострадали. Сборная в полном составе отправилась сдавать кровь? Нет. Все-таки нужно учитывать трудности с логистикой. Некоторые игроки почти сразу улетели, едва стало известно об отмене матча с Парагваем. Те же, кто разъехаться не успел, отправились в центр крови ФМБА. Я тоже чуть раньше на машине уехал в Ростов. Путь неблизкий, 11−12 часов… Хочется выразить соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Всем сил и терпения.

В эти выходные планировался и старт чемпионата России по биатлону в Тюмени. В субботу должны были состояться спринты, а в воскресенье — пасьюты. В результате всё расписание изменили.

Спринты пройдут в понедельник, 25 марта. Индивидуальные гонки, которые изначально были запланированы на вторник, 26 марта, отменены. Но в расписании всё еще возможны изменения, сообщили «Известиям» в Союзе биатлонистов России.

В эти выходные планировалось завершать чемпионат страны по лыжным гонкам — стартами на 30 км у женщин и 50 км у мужчин свободным стилем. Турнир принимал центр лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Ходили разговоры о том, чтобы провести последние гонки без зрителей, однако все же было решено отменить старты. Чемпионат России у лыжников на этом завершен.

В пятницу стартовал традиционный международный турнир по фехтованию «Московская сабля» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Успели разыграть медали у женщин, где победу одержала Софья Великая. В выходные планировали провести турнир у мужчин и командное первенство. Однако в связи с распоряжением мэра Москвы эти поединки отменили.

В Казани под отмену попали Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, которые стартовали в пятницу и должны были идти до воскресенья. Не состоится в Татарстане и Кубок России по BMX-фристайлу.

В Югре поставлены на паузу развлекательные мероприятия. Однако по итогам оперативного заседания антитеррористической комиссии региона было решено, что зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут проведены, но без участия болельщиков.

В КХЛ, Единой лиге ВТБ, гандбольной и волейбольной Суперлиги также отменены ряд игр по всей России.

Пожертвования и сдача крови

Однако ряд матчей с участием наших клубов все же состоялся. В Белграде провели товарищескую игру между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» (1:0, единственный гол в матче на 82-й минуте забил полузащитник хозяев Никола Кнежевич). Футболисты вышли на поле с траурными повязками, а перед стартовым свистком вместе с болельщиками минутой молчания почтили память жертв трагедии. Фанаты «Црвены» также подготовили перформанс с российскими и сербскими флагами.

После матча пресс-служба «Зенита» проинформировала, что все средства от домашнего матча с «Балтикой» на «Газпром Арене» (7 апреля) сине-бело-голубые направят в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте.

В КХЛ СКА 23 марта сыграл матч второго раунда плей-офф с «Автомобилистом» в Екатеринбурге (гости победили 5:2 и сократили счет в серии 3−1). Игра прошла со зрителями при соблюдении повышенных мер безопасности и началась с минуты молчания.

— Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей, — отметил в своем Telegram-канале наставник петербургского клуба Роман Ротенберг.

По 500 тыс. руб. жертвам теракта и пострадавшим пожертвовали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Идет активная поддержка еще от ряда клубов. Например, футбольное «Динамо» анонсировало серьезную благотворительную повестку.

— Обо всем расскажем в ближайшие дни. Как уже говорил, сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим, — подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор московского клуба Павел Пивоваров. — По поводу сдачи крови — да, наш медицинский штаб на связи с ФМБА буквально с первых часов после того, как разыгралась трагедия. Мы вместе определим оптимальный день и время. Как нам объяснили, повышенная потребность в крови для пострадавших возникает в течение последующих одной-двух недель. У всей нашей команды есть желание сделать все, что в наших силах, чтобы помочь. Важно, чтобы спортсмены как люди публичные подавали обществу пример достойного поведения. Наш Костя Тюкавин уже стал донором крови, отправившись сдавать ее в составе сборной России.

Помимо Тюкавина кровь сдали еще несколько игроков сборной, в том числе Юрий Лодыгин, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов и Александр Максименко. Футбольный ЦСКА готовится устроить на своем стадионе день донора 4 апреля.

Агент Алан Агузаров выступил с инициативой по сбору средств для пострадавших от теракта в «Крокусе» в футбольном сообществе.

— Я бы хотел обратиться к РФС с просьбой открыть расчетный счет, опубликовав его номер на своих ресурсах, — рассказал «Известиям» Агузарова. — Мы, субъекты футбола — игроки, тренеры, агенты, руководители клубов, в большинстве своем не самые бедные люди, — могли бы оказать помощь семьям пострадавших в этом чудовищном акте насилия. Уверен, актуальнее и действеннее это будет сделать именно так, внутри организации. На месте погибших и пострадавших людей могли быть мы сами или близкие нам люди. Мы должны быть едины в это сложное время! Никакая помощь не вернет погибших матерей, отцов или детей к жизни, но хотя бы даст возможность каждому из нас не остаться безучастным.

Без реакции

На теракт в России никак не отреагировал Международный олимпийский комитет. Об этом написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Страшная трагедия для всей нашей страны, счет убитых и раненых идет на сотни в результате варварского теракта в Москве, — сообщил в своем Telegram-канале Поздняков. — Многие государства и их лидеры выразили нам свою поддержку и осудили терроризм, люди во всем мире несут цветы к мемориалам памяти и скорби. Равнодушных нет. Почти. Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку. Печально».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала главу ОКР.— Мы неоднократно отмечали, что руководство МОК ведет себя по-расистски, — заявила «Известиям» Захарова. — Их националистический крен проявляется везде: от недопуска российских и белорусских спортсменов, до невыражения сочувствия в такой чудовищной трагедии.

Все ближайшие матчи на территории РФ и Белоруссии во всех игровых видах будут начинаться с минуты молчания.