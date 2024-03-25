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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Пеле — лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо — 2-й, Роналдиньо — 3-й, Гарринча — 4-й, Ривалдо — 5-й, Неймар — 9-й

Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории Бразилии.

Пеле — лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо — 2-й, Роналдиньо — 3-й, Гарринча — 4-й, Ривалдо — 5-й, Неймар — 9-й | Источник: Sports.Ru

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Пеле.

2. Роналдо.

3. Роналдиньо.

4. Гарринча.

5. Ривалдо.

6. Диди.

7. Ромарио.

8. Жаирзиньо.

9. Неймар.

10. Леонидас.

В список также вошли: Бебето (14-е место), Роберто Фирмино (16-е место), Филиппе Коутиньо (17-е место), Луис Адриано (18-е место), Виллиан (22-е место), Габриэл Жезус (23-е место), Робиньо (25-е место), Луис Фабиано (26-е место) и Ришарлисон (32-е место).

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