Пеле — лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо — 2-й, Роналдиньо — 3-й, Гарринча — 4-й, Ривалдо — 5-й, Неймар — 9-й
Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории Бразилии.
Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории Бразилии.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Пеле.
2. Роналдо.
3. Роналдиньо.
4. Гарринча.
5. Ривалдо.
6. Диди.
7. Ромарио.
8. Жаирзиньо.
9. Неймар.
10. Леонидас.
В список также вошли: Бебето (14-е место), Роберто Фирмино (16-е место), Филиппе Коутиньо (17-е место), Луис Адриано (18-е место), Виллиан (22-е место), Габриэл Жезус (23-е место), Робиньо (25-е место), Луис Фабиано (26-е место) и Ришарлисон (32-е место).