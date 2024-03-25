Дмитрий Сычев: «Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться. Он находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно прибавлять» | Источник: Sports.Ru

В последних 24 матчах 38-летний Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

— Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.

— В первой части сезона Овечкина практически не было видно, но после небольшого перерыва его прорвало. С чем вы это связываете?

— Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.

Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться, — сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев.