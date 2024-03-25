Прудников об Овечкине: «Вся страна следит за его выступлениями. Хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки и стал одним из величайших на планете» | Источник: Sports.Ru

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

"Видел, что Саша в последнем матче оформил дубль. Он один из самых лучших наших представителей в НХЛ. Все ждут его рекордов, вся страна следит за его выступлениями.

Конечно, очень хочется, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки и стал одним из величайших на планете. Но он уже и так величайший хоккеист. Если даже это не случится, никто его не будет считать менее великим.