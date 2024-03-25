Камил Гаджиев о хейте Овечкина: «Взбалмошные и глупые комментарии, не знаю, за что его можно не любить. Начало сезона — чисто психология, человек не может просто так перестать забивать» | Источник: Sports.Ru

38-летний форвард оформил дубль, забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. В 5 последних матчах на счету Овечкина стало 8 заброшенных шайб.

Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

— Я очень доволен игрой Овечкина. Он меня успокоил.

Давайте так, речь идет не о сезоне, нас волнует рекорд Гретцки — это конечный результат. Сейчас пошел график. Эту цифру нужно забивать за два сезона. Надеюсь, что в этом сезоне он выбьет 30 шайб. Если останется какое‑то символическое количество шайб после двух последних лет контракта, он переподпишет контракт еще на год. В таком режиме мы можем не беспокоиться за рекорд Александра.

Безусловно, Саша чуть сбавил в начале сезона. Если что‑то не получается, человек начинает нервничать. От такого не застрахован никто. Зато сейчас начал штамповать и все идет как по маслу.

— Было очень много хейта в его сторону. Как к этому относиться?

— Это были абсолютно взбалмошные и глупые комментарии. Почему? Да потому что Овечкина можно любить или нет, хотя не знаю, за что его можно не любить, но просто так человек не может перестать забивать. Да, результативность теряется с годами, по разным причинам. Но по щелчку это не происходит.

Даже если Саша перестанет тренироваться прямо сейчас, он продолжит забивать, эффект от этого будет только через год, примерно. Начало сезона от Овечкина — это была чисто психология, вот и все, — сказал президент Fight Nights Global и член команды Tru Fighters в хоккейной Winline Медиалиге Камил Гаджиев.