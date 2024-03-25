Эшли Коул о Роналду: «Из-за него мне снились кошмары. Криштиану хотел быть лучшим игроком в мире и стал машиной»

"На протяжении многих лет у нас с Криштиану Роналду были серьезные битвы, и мы испытываем взаимное уважение друг к другу. Он пришел в Премьер-лигу не очень известным, но вскоре понял, что нужно, чтобы стать топ-игроком. Он был готов учиться и адаптироваться. Он хотел быть лучшим игроком в мире и стал машиной.

У него было все. Он мог идти в дриблинг, он мог делать забегания, он мог прыгать и бить головой, он мог смещаться в центр, он мог играть на фланге. Поэтому я говорю, что из-за него мне всегда снились кошмары, но мы пытались подстроиться друг под друга, и время от времени брали друг у друга верх.

Всякий раз, когда я слышу его имя или вижу его лицо, я всегда вспоминаю, как он посадил меня на шпагат [в сезоне 2003/04]! «- сказал бывший защитник “Арсенала” и “Челси”.