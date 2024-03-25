Эндрик хочет встретиться с Роналду: «Благодаря ему я узнал, что упорный труд важнее таланта. Даст бог, у меня все сложится хорошо, и Криштиану подпишется на меня в инстаграме» | Источник: Sports.Ru

«Через несколько месяцев я уеду в Испанию, и ты поедешь со мной. “Реал Мадрид”…. Это была моя третья цель, но та, которую я так и не осмелился записать. Когда мне было 7 или 8 лет, у меня не было телефона или чего-то еще, поэтому я обычно одалживал мамин компьютер и смотрел основные моменты матчей “Реала”.

Я знаю, ты слишком маленький, чтобы помнить эти имена, но я был одержим той командой сезона-2013/14 с Криштиану [Роналду], Модричем и Бензема. Это стало для меня отправной точкой к изучению истории клуба. Я начал заходить на YouTube и узнавать о галактикос, а затем все глубже и глубже — Пушкаш, Ди Стефано…. Поверь мне, в Мадриде ты достаточно скоро услышишь больше об этих именах.

На YouTube можно узнать все, что угодно. Это как университет. Больше, чем за остальными, я наблюдал за Криштиану. Не только за его яркими моментами, но и за тем, как усердно он работал, и что другие говорили о его менталитете. Благодаря ему я узнал, что упорный труд важнее таланта.

Когда-нибудь я надеюсь встретиться с ним. К моменту, когда я пишу эти строки, я еще этого не сделал. Но его сын подписан на меня в Instagram, поэтому я надеюсь, что к тому времени, когда ты это прочитаешь, я смогу пожать ему руку. Даст бог, у меня все сложится хорошо в мадридском «Реале» и в карьере, и Криштиану подпишется на меня! Может быть, и на тебя, и на меня, ха-ха-ха.

Встретить Криштиану Роналду. Это моя цель номер 4", — написал Эндрик.