Агуэро о лучшем южноамериканском нападающем: «Месси — если его можно назвать нападающим, потому что он дает полный комплект» | Источник:

— Лео, без сомнения, — если его можно назвать нападающим, потому что он дает полный комплект.

Я говорю это не из-за его статистики, не из-за его неувядающего таланта или голов, а из-за его любви к игре и соревновательных инстинктов, — сказал экс-форвард сборной Аргентины.