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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Агуэро о лучшем южноамериканском нападающем: «Месси — если его можно назвать нападающим, потому что он дает полный комплект»

— Кто, по-вашему, является величайшим южноамериканским нападающим всех времен?

Агуэро о лучшем южноамериканском нападающем: «Месси — если его можно назвать нападающим, потому что он дает полный комплект» | Источник: Sports.Ru

— Лео, без сомнения, — если его можно назвать нападающим, потому что он дает полный комплект.

Я говорю это не из-за его статистики, не из-за его неувядающего таланта или голов, а из-за его любви к игре и соревновательных инстинктов, — сказал экс-форвард сборной Аргентины.

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