Хавбек «Ливерпуля» Карвалью вдохновляется Роналду: «Все говорят, что он сумасшедший, который живет и дышит футболом. Он всегда хочет быть лучшим, поэтому достиг такого уровня» | Источник: Sports.Ru

— Это может быть только один игрок, разве нет (смеется)? Криштиану Роналду! То, как он работает, невероятно. Я знаю тех, кто играл с ним в «Манчестер Юнайтед», и даже в его возрасте он продолжает работать так же и заботиться о себе.

Все говорят мне, что он сумасшедший, который живет футболом и дышит им. Он всегда хочет быть лучшим, вот почему он достиг такого уровня.

— У вас с ним есть что-то общее: вы оба родом из неблагополучных районов, и им пришлось все изменить. Это придает тебе сил бороться за свою мечту?

— Конечно. Это мотивирует меня каждый день. Я видел, как мои мама и папа каждый день рано встают, чтобы идти на работу. Затем они уходят с одной работы на другую, чтобы заработать немного больше… Все это придает мне сил.