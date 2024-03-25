Хавбек «Ливерпуля» Карвалью вдохновляется Роналду: «Все говорят, что он сумасшедший, который живет и дышит футболом. Он всегда хочет быть лучшим, поэтому достиг такого уровня»
— Кто вдохновляет тебя стать лучшим в мире?
— Кто вдохновляет тебя стать лучшим в мире?
— Это может быть только один игрок, разве нет (смеется)? Криштиану Роналду! То, как он работает, невероятно. Я знаю тех, кто играл с ним в «Манчестер Юнайтед», и даже в его возрасте он продолжает работать так же и заботиться о себе.
Все говорят мне, что он сумасшедший, который живет футболом и дышит им. Он всегда хочет быть лучшим, вот почему он достиг такого уровня.
— У вас с ним есть что-то общее: вы оба родом из неблагополучных районов, и им пришлось все изменить. Это придает тебе сил бороться за свою мечту?
— Конечно. Это мотивирует меня каждый день. Я видел, как мои мама и папа каждый день рано встают, чтобы идти на работу. Затем они уходят с одной работы на другую, чтобы заработать немного больше… Все это придает мне сил.
Когда я устаю или мне не очень хочется тренироваться, я думаю об этих моментах и о том, как мне нужно сделать жизнь моих родителей лучше, — сказал полузащитник «Ливерпуля», выступающий за «Халл» на правах аренды.