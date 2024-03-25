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25 марта, источник: Sports.Ru

Хавбек «Ливерпуля» Карвалью вдохновляется Роналду: «Все говорят, что он сумасшедший, который живет и дышит футболом. Он всегда хочет быть лучшим, поэтому достиг такого уровня»

— Кто вдохновляет тебя стать лучшим в мире?

Хавбек «Ливерпуля» Карвалью вдохновляется Роналду: «Все говорят, что он сумасшедший, который живет и дышит футболом. Он всегда хочет быть лучшим, поэтому достиг такого уровня» | Источник: Sports.Ru

— Это может быть только один игрок, разве нет (смеется)? Криштиану Роналду! То, как он работает, невероятно. Я знаю тех, кто играл с ним в «Манчестер Юнайтед», и даже в его возрасте он продолжает работать так же и заботиться о себе.

Все говорят мне, что он сумасшедший, который живет футболом и дышит им. Он всегда хочет быть лучшим, вот почему он достиг такого уровня.

— У вас с ним есть что-то общее: вы оба родом из неблагополучных районов, и им пришлось все изменить. Это придает тебе сил бороться за свою мечту?

— Конечно. Это мотивирует меня каждый день. Я видел, как мои мама и папа каждый день рано встают, чтобы идти на работу. Затем они уходят с одной работы на другую, чтобы заработать немного больше… Все это придает мне сил.

Когда я устаю или мне не очень хочется тренироваться, я думаю об этих моментах и о том, как мне нужно сделать жизнь моих родителей лучше, — сказал полузащитник «Ливерпуля», выступающий за «Халл» на правах аренды.

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