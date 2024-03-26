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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Пуч не считает «Интер Майами» Месси главным фаворитом МЛС: «Я бы поставил их в тройку претендентов. Наличие лучшего игрока в истории многое меняет»

— Считаешь ли ты «Интер Майами» явным фаворитом или на них может сказаться жесткость чемпионата?

Пуч не считает «Интер Майами» Месси главным фаворитом МЛС: «Я бы поставил их в тройку претендентов. Наличие лучшего игрока в истории многое меняет» | Источник: Sports.Ru

— Я бы не сказал, что они фавориты, есть команды, которые не настолько разбалансированы. У «Майами» есть несколько позиций, на которых они слабее других, как мне кажется.

Наличие лучшего игрока в истории многое меняет, и тем более с Луисом [Суаресом], Бускетсом и Альбой рядом. Они, безусловно, фавориты, но я не думаю, что главные. Я бы поставил их в тройку претендентов на победу в МЛС в этом году, — сказал полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси».

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