Пуч не считает «Интер Майами» Месси главным фаворитом МЛС: «Я бы поставил их в тройку претендентов. Наличие лучшего игрока в истории многое меняет»

— Я бы не сказал, что они фавориты, есть команды, которые не настолько разбалансированы. У «Майами» есть несколько позиций, на которых они слабее других, как мне кажется.

Наличие лучшего игрока в истории многое меняет, и тем более с Луисом [Суаресом], Бускетсом и Альбой рядом. Они, безусловно, фавориты, но я не думаю, что главные. Я бы поставил их в тройку претендентов на победу в МЛС в этом году, — сказал полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси».