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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду: «Играет так, словно ему на 20 лет меньше. Пример и для партнеров, и для соперников. Он всегда мотивирован сам по себе»

Сегодня сборная Португалии проведет товарищеский матч против Словении.

Мартинес о Роналду: «Играет так, словно ему на 20 лет меньше. Пример и для партнеров, и для соперников. Он всегда мотивирован сам по себе» | Источник: Sports.Ru

"Криштиану в полном порядке. В этом сезоне у него много игрового времени, он играет очень важную роль в клубе. За последние три дня он продемонстрировал свежесть, большой голод и желание быть в команде. Роналду всегда подает пример раздевалке. Нас ждет важный матч, в котором мы сможем увидеть Криштиану Роналду на поле. Молодые игроки получат опыт от совместного нахождения с ним в раздевалке.

Криштиану Роналду — игрок, который всегда мотивирован сам по себе. В ходе своей долгой карьеры он всегда подавал пример. Это пример и для партнеров по команде, и для соперников. Роналду играет так, словно ему на 20 лет меньше.

Для нас важно получить как можно большую пользу, сочетая разные поколения в сборной", — сказал главный тренер сборной Португалии.

Матч между Португалией и Словенией начнется в 22:45 по московскому времени.

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