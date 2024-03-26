Витинья о Роналду в сборной: «Он по-прежнему суперважен — забивал почти в каждом матче отбора. Продолжает делать такую разницу»

"Роналду по-прежнему суперважен. Это наш капитан. Наверное, это лучший бомбардир нашей команды в квалификации, он забивал практически в каждом матче (у Роналду 10 голов в отборе, Бруну Фернандеш отличился 6 раз — Sports).

Игрок, который продолжает делать такую разницу, должен быть важным. К тому, что он делает на поле, добавляется и то, что он делает за его пределами«, — сказал полузащитник “ПСЖ” и сборной Португалии.