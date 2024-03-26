Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с “Барсой”

— Хорошая история, да.
— А вы взамен попросили Месси.
— Было дело.
— Вы так и ответили «Барселоне»?
— Да.
— Ну это же не очень адекватно.
— Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной».
Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.
— А продать дороже 15 млн евро было нельзя?
— «Барселона» заняла жесткую позицию: 15 млн — и все: «За 17 млн у нас есть игрок лучше».
Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 млн разницы! — сказал бывший гендиректор «Зенита».