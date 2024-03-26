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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с “Барсой”

— Пару лет назад к нам в гости приходил Аршавин и рассказал прекрасную историю, как его в 2008 году хотела купить «Барселона».
Экс-гендиректор «Зенита» о том, почему за Аршавина просили Месси: «Чтобы доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с “Барселоной” | Источник: Sports.Ru

— Хорошая история, да.

— А вы взамен попросили Месси.

— Было дело.

— Вы так и ответили «Барселоне»?

— Да.

— Ну это же не очень адекватно.

— Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной».

Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

— А продать дороже 15 млн евро было нельзя?

— «Барселона» заняла жесткую позицию: 15 млн — и все: «За 17 млн у нас есть игрок лучше».

Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего 2 млн разницы! — сказал бывший гендиректор «Зенита».

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