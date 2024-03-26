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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

В МЛС завершился месячный локаут судей — профсоюзы подписали новое соглашение о зарплате до января 2031-го. Арбитры вернутся к работе в следующем туре

В феврале Ассоциация профессиональных футбольных арбитров (PSRA) подавляющим большинством голосов отклонила новое соглашение об оплате труда, представленное Профессиональной судейской организацией (PRO).

В феврале Ассоциация профессиональных футбольных арбитров (PSRA) подавляющим большинством голосов отклонила новое соглашение об оплате труда, представленное Профессиональной судейской организацией (PRO). Сообщалось, что судьям предложили повышение зарплаты на 3−5 процентов, в то время как PRSA предложила увеличить зарплату до 90 процентов, причем наибольшее повышение зарплаты должны были получить самые низкооплачиваемые судьи. Предыдущее соглашение истекло 15 января.

Как передает ESPN, в понедельник PSRA ратифицировала новое соглашение с PRO о зарплате арбитров на улучшенных условиях, которое будет действовать до января 2031 года — его одобрили 77,4% проголосовавших.

Сообщается, что судьи вернутся к работе с 7-го тура регулярного чемпионата, который стартует 30 марта — до этого на матчах текущего сезона работали резервные арбитры.

В МЛС нет судей на старте сезона — из-за локаута. Замену собрали из менее опытных и статусных.

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