У Португалии первое поражение с ¼ финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4
Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.
Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.
До этого Португалия одержала 11 побед подряд.
Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года — тогда португальцы уступили сборной Марокко в ¼ финала чемпионата мира в Катаре.