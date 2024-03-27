Текущие события
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Украина
Исландия
21
Футбол. Сборные
26.03
Англия
Бельгия
22
Футбол. Сборные
26.03
Германия
Нидерланды
21
Футбол. Сборные
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
26.03
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Румыния
Колумбия
23
Футбол. Сборные
26.03
Дания
Фарерские острова
20
Футбол. Сборные
26.03
Чехия
Армения
21
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
Футбол. Сборные
26.03
Норвегия
Словакия
11
Футбол. Сборные
26.03
Венгрия
Косово
20
Футбол. Сборные
26.03
Мальта
Беларусь
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Грузия
Греция
П 4:2
00
Футбол. Лига наций
26.03
Литва
Гибралтар
10
Футбол. Сборные
26.03
Латвия
Лихтенштейн
11
Футбол. Сборные
26.03
Финляндия
Эстония
21
Футбол. Сборные
26.03
Молдавия
Каймановы Острова
40
Все события
01:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Португалии первое поражение с ¼ финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4

Сегодня португальцы уступили сборной Словении в товарищеском матче со счетом 0:2. Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.

У Португалии первое поражение с ¼ финала ЧМ-2022. Было 11 побед подряд с общим счетом 41:4 | Источник: Sports.Ru

До этого Португалия одержала 11 побед подряд.

Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года — тогда португальцы уступили сборной Марокко в ¼ финала чемпионата мира в Катаре.

 «Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь