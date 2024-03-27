Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Все события
15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о завершении карьеры: «Я уйду, когда почувствую, что больше не получаю удовольствие и не помогаю команде. Стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем»

"Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо.

Месси о завершении карьеры: «Я уйду, когда почувствую, что больше не получаю удовольствие и не помогаю команде. Стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем» | Источник: Sports.Ru

"Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.

Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.

На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что Бог дал мне, а это очень много«, — сказал форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины.

 «Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь