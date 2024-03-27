Рубиалесу грозит тюремный срок на 2,5 года за поцелуй футболистки

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.
Сообщается, что Рубиалеса обвинили по двум пунктам: за поцелуй и предполагаемое принуждение Эрмосо. Прокуратура также требует 1,5 года тюремного заключения за преступление, связанное с принуждением, для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.
Помимо тюремного заключения, прокурор потребовал на время отбывания наказания лишить Рубиалеса права работать в спортивной сфере, поместить его под надзор на 2 года, а также запретить ему общаться с Эрмосо и приближаться к ней на 200 метров в течение четырех лет.