Рубиалесу грозит тюремный срок на 2,5 года за поцелуй футболистки

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.

Сообщается, что Рубиалеса обвинили по двум пунктам: за поцелуй и предполагаемое принуждение Эрмосо. Прокуратура также требует 1,5 года тюремного заключения за преступление, связанное с принуждением, для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.