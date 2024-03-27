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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рубиалесу грозит тюремный срок на 2,5 года за поцелуй футболистки

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура Испании потребовала два с половиной года тюремного заключения для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки национальной сборной Дженнифер Эрмосо, сообщает Marca.

Источник: AP 2023

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.

Сообщается, что Рубиалеса обвинили по двум пунктам: за поцелуй и предполагаемое принуждение Эрмосо. Прокуратура также требует 1,5 года тюремного заключения за преступление, связанное с принуждением, для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Помимо тюремного заключения, прокурор потребовал на время отбывания наказания лишить Рубиалеса права работать в спортивной сфере, поместить его под надзор на 2 года, а также запретить ему общаться с Эрмосо и приближаться к ней на 200 метров в течение четырех лет.

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