Лионель Месси: «Я всегда самокритичен по отношению к себе — и сейчас таковым являюсь. Я спрашиваю с себя, когда все идет не так, как хочу» | Источник: Sports.Ru

Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола — но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.

Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.