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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Я всегда самокритичен по отношению к себе — и сейчас таковым являюсь. Я спрашиваю с себя, когда все идет не так, как хочу»

"С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.

Лионель Месси: «Я всегда самокритичен по отношению к себе — и сейчас таковым являюсь. Я спрашиваю с себя, когда все идет не так, как хочу» | Источник: Sports.Ru

Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола — но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.

Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.

Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу«, — сказал футболист сборной Аргентины и “Интер Майами” Лионель Месси в подкасте Big Time.

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