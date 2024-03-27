Лионель Месси: «Я всегда самокритичен по отношению к себе — и сейчас таковым являюсь. Я спрашиваю с себя, когда все идет не так, как хочу»
"С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.
"С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.
Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола — но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.
Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.
Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу«, — сказал футболист сборной Аргентины и “Интер Майами” Лионель Месси в подкасте Big Time.