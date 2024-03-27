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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Шнякин о матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ: «Сообщения в стиле “Как можно столько дрочить на Месси?”. Одна женщина написала: “Как можно болеть в эфире за сборную, чья страна входит в блок Н

— Меня очень позабавила история с чемпионата мира в Катаре. После финала прилетало больше позитивных реакций, потому что матч возбудил и очаровал.

Шнякин о матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ: «Сообщения в стиле “Как можно столько дрочить на Месси?”. Одна женщина написала: “Как можно болеть в эфире за сборную, чья страна входит в блок НАТО?” | Источник: Sports.Ru

А вот после игры Аргентина — Нидерланды, которую я комментировал один, была классика. Тысяча сообщений в стиле «Как можно столько дрочить на Месси?» Другая тысяча — «Сколько тебе заплатили голландцы?».

Одна женщина написала: «Как можно болеть в эфире за сборную, чья страна входит в блок НАТО?» Хотя, конечно, это не так.

— Ты ответил каждому?

— Я создал унифицированный текст для всех, кто писал про мессидрочерство. Текст примерно такой: «Дружище, давай вместе порассуждаем. Месси признали лучшим игроком этого матча и многих остальных. Аргентина формируется вокруг Месси. Его регулярно показывают по ТВ крупным планом, а я должен работать по картинке».

В общем, накидал аргументов. Отправил всем текст. Тут же пошла позитивная реакция.

Помню, один чувак сначала написал: «Да ты со своим Месси… Я уверен, если бы была возможность, ты бы взял трусы Месси, нюхал бы их и подкладывал под подушку».

Когда я отправил ему текст, он ответил: «Блин, прости, пожалуйста. Я болел за Нидерланды и накидался, пока смотрел».

Таких историй было три за вечер. Люди выпивали, начинали писать мне, потом трезвели. Со всеми разошлись мирно, нет проблем, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в интервью Sports.

«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает.

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