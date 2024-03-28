«Вынесут нас с поля вперед ногами». Как футболисты-любители из 2DROTS собирают стадионы и обыгрывают профессионалов

Эти парни собирали десятки тысяч зрителей на трибунах, стали рок-звездами для детей и подростков по всей стране и на полном серьезе рвутся в Российскую премьер-лигу. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с одним из основателей и лидеров 2DROTS, Никитой Панасюком, о феномене медиаспорта, женском футболе и о том, как двое фиферов без родительских капиталов создали клуб, способный играть наравне с профессионалами. Беседа произошла в Норильске. Оказалось, что даже на Таймыре у этой команды много болельщиков.

Лента.ру: Есть какое-то объяснение тому, почему медиаспорт так выстрелил в последние годы?

Никита Панасюк: Это случилось не вдруг. Мы начинали с того, что играли в FIFA сидя на диване, а доросли до того, что играем в Кубке России против профессиональных команд и обыгрываем их. За этим стоит большой путь, в который с нами отправились наши зрители — 14-летние парни и девчонки. Теперь им уже по двадцать лет, и мы продолжаем двигаться дальше вместе. Они видели, как ты снимал еще на плохую камеру, реализовывал какие-то не совсем хорошие идеи, но старался расти до более качественного материала. Переживали за тебя годами. У каждого блогера своя история, свои взлеты и падения, за которыми интересно следить.

— То есть вам необязательно занимать какие-то первые позиции на соревнованиях. Достаточно просто быть собой. Все равно вы свою аудиторию не потеряете — и ее интерес к вам тоже.

— В целом да, но все равно, думаю, каждый человек, который занимается YouTube, хочет, чтобы просмотры росли. И если брать нас в плане результатов футбольных, то тоже нет такого, что да пофиг, сыграем как сыграем. Все равно хочется побеждать, особенно когда уже почувствовали вкус победы, когда выиграли две подряд Медиалиги.

Ты уже хочешь держать определенную планку, ведь тебя воспринимают как некую доминирующую силу и по просмотрам в сети, где 2DROTS долгое время на первом месте находится (и мы далеко от всех оторвались), и по спортивной составляющей, так как мы много выигрывали. Сейчас, когда мы проиграли в ¼ Медиалиги, болельщики расстроились, потому что привыкли к другому.

— Спортивный азарт никуда не денешь. А когда у тебя впервые возникло понимание, что вы можете играть наравне с профессионалами? В какой именно момент?

— Как-то мы играли матч с нашим непримиримым соперником в медиафутболе — «Амкалом». Это было 2 мая, но не помню сейчас, какой был год. 2021-й, наверное. Туда пришло тысяч восемь болельщиков на трибуны, и я показал на стадион «Локомотив» за нашими спинами и сказал, что скоро мы будем играть на таких стадионах против профессиональных команд. Я понял, что это возможно, просто на тот момент у нас в команде было еще много ребят без спортивной школы. Затем из года в год мы двигались в сторону профессионального футбола.

— Как вы, любители, вообще попали на Кубок России?

— На первой финальной игре в Медиалиге на «ВТБ-Арене» мы собрали десять тысяч человек и победили. И там был один из главных людей в РФС. Он заметил нас и пригласил в Кубок. Мы офигели, что дошли до такого уровня! Было очень волнительно ждать и играть первый матч в Кубке России против команды «Чертаново». Мы не представляли, что нас ждет.

— Скорости несопоставимые и так далее.

— Да, что нас вынесут с поля вперед ногами и мы опозоримся. И вот мы играем с ними первый тайм ноль — ноль. В раздевалке наши игроки друг друга зарядили: «Мы уже доказали, что ничем не хуже их! Те, кто писал — всякие СМИ, — что нам тут не место, мы уже это опровергли. Давайте просто выйдем на второй тайм и закончим начатое». Мы вышли и забили первый, второй гол… (матч завершился со счетом 3:0 в пользу 2DROTS — прим. «Ленты.ру»). Это были незабываемые эмоции. Никто не верил, что это возможно.

Даже из медийной команды можно вырасти в серьезную организацию, серьезную команду, которая будет обыгрывать профессионалов.

— У тебя лично тоже получилось невероятное превращение из помощника юриста в сооснователя такого крутого проекта, как 2DROTS. В чем твой секрет? Тебе что-то такое шепнули в американской начальной школе? Или это родители помогли развить тебе какие-то креативные качества?

— Мой случай как раз не в том, что меня подталкивали к творчеству. Наоборот, я хотел заниматься музыкой, хотел заниматься YouTube, но мне говорили: «Нет, иди учись. Главное — получить высшее образование».

— Получай настоящую профессию, ага. А что бы ты посоветовал подросткам, которым хочется повторить твой путь? Разумеется, таких миллион.

— Ну да. В целом, наверное, единственный совет — пытаться услышать свой внутренний голос, а еще много думать о том, что тебе интересно. Главное — поиск. Многие заточены на то, что «если я попробую и у меня не получится, то это конец света». Но ничего страшного в неудачах нет. «Связать свою жизнь с чем-то» — такая мысль сама по себе ставит в ступор. Ты необязательно должен понять в свои 15−16 лет, чем будешь заниматься всю жизнь. Как ты вообще можешь это сделать, если не будешь что-то пробовать, ошибаться, искать?

— Поговорим о ваших конкурентах. Как с «Амкалом» отношения складываются? Как ты воспринимаешь ваше с ним противостояние?

— Оно точно подталкивает и нас, и их вперед. Сейчас у Германа — создателя «Амкала» — пошла такая тема, когда он сам говорит, что 2DROTS номер один по просмотрам, по результатам. На данный момент мы тоже так чувствуем. Наверное, это подталкивает «Амкал» не останавливаться, развиваться дальше и сделать что-то, чтобы нынешнюю ситуацию изменить. А так это похоже на классическое сражение между ЦСКА и «Спартаком», Ferrari и Lamborghini и так далее.

— Нет у тебя страха, что классический футбол, «старые деньги», смотрит сейчас и думает, как бы вас сожрать, сделать частью себя? Вы же все равно разные, у вас разная философия, хотя стремитесь играть в РПЛ.

— Я говорил после победы над ЦСКА, еще не раз после этого и сейчас повторю: дайте нам уайлд-кард в Российскую премьер-лигу, это поможет тем, что больше людей будет смотреть российский футбол, привлечет больше зрителей на стадионы. Как показывала практика, когда мы играли с ЦСКА, то пришло 17 тысяч человек, а когда играли с «Динамо», то вообще был полный стадион, то есть больше 20 тысяч.

— А без вас полторы тысячи?

— Ну не полторы, но после нас «Динамо» играло с кем-то, и в три раза меньше людей было на трибунах.

В тот период, когда РПЛ находится в закрытом состоянии, когда у нас нет Еврокубков и всего остального, мне кажется, это был бы прикольный эксперимент для всей страны: «Офигеть, медиакоманду взяли в премьер-лигу!».

Все бы следили за нашей игрой. Взрослые дядьки хотели бы увидеть нашу неудачу, а молодые игроманы, наоборот, хотели бы, чтобы мы сыграли как можно лучше.

— Дело только в болельщиках?

— Нет, для того чтобы стать командой премьер-лиги, нужны совершенно другие бюджеты. Там практически у всех клубов в спонсорах крупные нефтегазовые компании. Им необязательно отбивать вложенные в них деньги. Нет такого, чтобы они, к примеру, потратив пять миллиардов, должны были бы заработать десять. Просто определенные компании десятилетиями поддерживают определенные команды — и все.

— А в медиафутболе?

— В медиафутболе, что мне нравится, речь идет о правильном подходе к бизнесу. Никто не будет работать в минус. Ты должен считать бюджет, так чтобы выплатить все зарплаты, все затраченное на команду, но при этом остаться в плюсе. Если же окажешься в минусе, то проект закроется.

— А как ты думаешь, что будет в будущем? Вы станете тратить больше, чем зарабатывать, или от профессиональных клубов потребуют прибыли?

— Если Медиалига будет расти до такой степени, что станет прямым конкурентом РПЛ, то основные компании-спонсоры могут задуматься о том, зачем мы там работаем в минус. Ну или просто решат зайти и в Медиалигу тоже. При таком сценарии мы не знаем, к чему это приведет. Мы не можем представить, как могут РПЛ и Медиалига конкурировать на одном уровне. Такое будет происходить впервые в истории.

Второй сценарий, что медиакоманды будут дорастать до того, чтобы РФС захотел их позвать в РПЛ. И тогда, может, будет так, что команда, выигрывающая Медиалигу, попадает в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) напрямую. Но там тоже понадобится увеличение бюджета, чтобы играть в ФНЛ.

Будут ли какие-то компании в этом заинтересованы, сегодня сложно ответить.

Все-таки крупные компании связывает с профессиональными командами долгая история. Ты понимаешь, почему «Зенит» — это «Газпром», «Локомотив» — РЖД, «Спартак» — «Лукойл». Но, вообще, никто не может исключить, что, к примеру, «Норникель» не захочет также сотрудничать с 2DROTS.

— Ну или какой-то IT-гигант. Мол, мы про новое и эти ребята тоже.

— Да, мы живем в интересное время, когда ты не можешь понять, как дальше пойдет. Индустрии медиафутбола всего два года. Представь, что людям могло быть понятно на второй год существования киноиндустрии? Если за два года все так растет, то интересно посмотреть, что через пять лет будет.

— Есть давняя история с женским футболом. Когда границы для российских спортсменов были открыты, девчонки регулярно приезжали с наградами и призами, в отличие от парней. Однако это не конвертировалось в просмотры, узнаваемость спортсменок, внимание со стороны спонсоров и так далее. В чем тут проблема и как ее можно, на твой взгляд, решить?

— Водное поло тоже немного людей смотрят, когда там играют мужчины, или мужской гандбол. Я когда думал про мужской и женский футбол, то понял, что женский должен как-то отличаться. Может быть, сделать поле меньше, потому что физические данные разные. В баскетболе тоже, думаю, можно было бы сделать кольца ниже, чтобы девушки могли так же эффектно делать данки, как парни.

Это было бы интереснее смотреть зрителю. Но такого не должно быть, чтобы женского футбола не было и он не развивался.

Есть девушки, которым это искренне нравится. Они молодцы! Думаю, что они будут дальше прогрессировать в плане интенсивности, зрелищности, а спустя какое-то время это вырастет в большую узнаваемость.

— Или возьмут на вооружение те инструменты, которыми вы пользуетесь в медиафутболе.

— Здесь другая история. Канал 2DROTS долгое время существовал как канал с развлекательным контентом про футбол. Мы обрели громадную аудиторию именно в тот период, а потом пришли в соревновательный футбол.

Возможно, без 2DROTS столько людей не стало бы смотреть медиафутбол. Развивают наш рынок люди, которые кайфуют от футбола и развлекательного видео.

Сейчас же очень много, грубо говоря, тунеядцев, которые видят, что медиафутбол — это популярно, и они сюда приходят непонятно для чего: освоить дополнительные бюджеты или поиграться… Здесь легкий порог входа: известная личность и группа людей вокруг нее. Но мы видим, как такие команды куда-то приезжает и на стадион к ним реально приходит 30−40 человек.

— По поводу соревновательности. Есть хейт, который идет со стороны условных стариков, что для медийщиков важнее шоу, а не игра, поэтому они могут составить график, кто у кого и когда выиграет.

— Да, я думаю, что люди в медиафутболе хотят побеждать не меньше, чем в РПЛ. Ты испытываешь нереальные эмоции от этих побед и от поражений. У каждого руководителя, у каждого игрока есть свое эго, желание реализовать себя, чего у них в профессиональном футболе сделать не получилось.

— А почему у тех ребят, кто приходят к вам, не срастается с профессиональным футболом? У каждого что-то свое или все же есть нечто общее?

— Каждый случай индивидуален, каждый кейс разный. Кто-то не был настолько сфокусирован на своем таланте в нужное время. У кого-то не нашлось хорошего агента, способного выбить выгодный контракт. В ком-то не разглядели таланта, при этом парень — офигенный футболист с хорошими задатками, но просто система работает так, что его не увидели. А в медиафутболе этого человека заметили, он получил второй шанс построить карьеру.

— На ум приходит фильм «Человек, который изменил все» про чувака, который построил в бейсболе команду на других принципах, чем это было принято прежде, и пропущенные системой игроки добивались у него крутых результатов.

— Ага, «Манибол».

— У него был задрот-математик, который все это придумал. У вас такого нет?

— Нет, прям задрота-математика у нас нет. Я, Женя, наш тренер Дмитрий Викторович, его помощник Альберт Николаевич — благодаря нашей сплоченной работе у нас получается находить талантливых ребят, меняющих индустрию и делающих громкие победы над профессионалами, заставляя людей удивляться.

— Как в вашу команду влился такой олдскульный футбольный человек, как Дмитрий Кузнецов?

— Многое изменилось с первой тренировки, когда он пришел и…

— Офигел.

— Да. У нас тогда было два мяча на тренировке и вообще никакого инвентаря. Мы просто делали какую-то общую физкультуру. При нем же все очень сильно изменилось. Мы поняли, в каком направлении двигаемся и что нужно от развлекательных тренировок переходить к профессиональным.

— В интервью ты рассказывал, что у вас было три тренировки в неделю, а потом четыре. Перед игрой с ЦСКА вы ездили на сборы, где тренировались два раза в день в течение двух недель. Перед Кубком России тоже были сборы. Все серьезно.

— Но если бы наш тренер сам не адаптировался к медиафутболу, то ничего бы у нас не получилось. Он же взял лучшее из профессионального футбола и принимает медийную составляющую.

— А можешь привести пример?

— У нас есть ребята — звезды нашего YouTube-канала, к примеру Мбаппе. Он ездит на все тренировки. Ему интересно тренироваться, прокачивать свой уровень, и он мечтает попасть в основной состав и играть. Мбаппе говорит, что если даже ему понадобится еще пять лет для этого трудиться, то он готов. И Дмитрий Викторович не говорит ему: «На фиг ты приезжаешь?» Он его тренирует вместе с остальными футболистами и выпускает иногда поиграть, когда это возможно и не вредит результату.

Тренер понимает, что аудитория в этот момент кайфует, и сам тоже, хоть и посмеивается, но получает удовольствие, даже, к примеру, когда выходит Биг Смоук — парень, который весит 130 килограммов. Кстати, когда он выходит, то вся трибуна сразу взрывается от восторга.

— То есть Кузнецов не устраивает вам таких разговоров: «Все! Или он, или я».

— Если бы речь шла о финале и мы бы ему сказали, что в основном составе должен выйти Биг Смоук, то был бы конфликт, а так, когда мы выигрываем 3:0…

— Вы ему предлагаете выпускать этих ребят?

— Нет, он сам в какие-то моменты так решает. Но при этом надо понимать, что в случае с Мбаппе это пример доверия, связанного с тем, что тот ходит на тренировки. Биг Смоук на них не ходит, потому и реже появляется на поле.

— То есть даже крутому медийщику нужно показать свою способность потрудиться, чтобы заслужить право выйти на вашу игру. А сам ты тренируешься, играешь?

— Первые два сезона я ходил на тренировки с командой, но потом в какой-то момент, когда понял, что уровень все сильнее растет, перестал. Мне не хотелось портить тренировочный процесс, замедлять его своими ошибками. А так мы с ребятами любим поиграть в футбол.

— Ты мог бы сказать, что не успеваешь из-за менеджерских обязанностей, а не из-за футбольных навыков. У вас же, в отличие от обычного клуба, тем более РПЛ, очень небольшая административная команда, да? Ты в прежних интервью говорил об одном штатном операторе и монтажере.

— Да, это тоже. Сценаристов, к примеру, у нас нет. Все придумывать и реализовывать нужно самим. Мы и как креативная группа работаем, и как футбольные менеджеры нужно что-то решать. А такого, чтобы, как у некоторых команд, целые этажи офисные были, у нас нет.

— А вообще офис-то у вас есть?

— Нет, у нас фриланс.