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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси признался, что очень самокритичен

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что самокритичен с самого детства.

Источник: Reuters

«Сейчас я остаюсь самокритичным. В плане футбола — я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет нет, как нужно», — цитирует футболиста Diario Sport.

Ранее Месси рассказал, какие виды спорта ему нравятся помимо футбола.

С лета прошлого года 36-летний Месси играет за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС нападающий провел три матча, забил три мяча и сделал голевую передачу.

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