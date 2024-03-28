Месси признался, что очень самокритичен

«Сейчас я остаюсь самокритичным. В плане футбола — я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет нет, как нужно», — цитирует футболиста Diario Sport.